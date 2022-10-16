المملكة تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي اليوم

الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلا، لتسجل أعلى من معدلها العام بقليل، حيث تسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر خاصة في أجزاء من شمال المملكة لفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.

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ليـــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

-احتمال خطر الانزلاق على الطرقات في حالة هطول المطر .