الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

السير: 14 إصابة بحادث بين صهريج مياه وحافلة ركوب متوسط

البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأمريكية الأولى بكورونا

نسب الفقر والبطالة أمام لجنة الاقتصاد النيابية اليوم

وفاة الطفلة ياسمين المومني

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

استشهاد شاب خلال العدوان المتواصل على مخيم نور شمس شرق طولكرم

تباين أسعار النفط عالميا اليوم

المملكة تشهد ارتفاع على درجات الحرارة اليوم - تفاصيل

وفيات الثلاثاء 5/ 9/ 2023

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء- تحذيرات

الثلاثاء، 05-09-2023 06:08 ص

المملكة تشهد ارتفاع على درجات الحرارة اليوم - تفاصيل

درجة حراره


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202026205742514514734

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء- تحذيرات

09154818427811598054333350184673

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

حرارة 2

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

حر3

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الاحد والأرصاد تحذر

55993_4_1688447880

هل ستتعرّض المملكة لموجات حارة خلال الأيام القادمة؟ .. الأرصاد تجيب

حار

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

أخبار متعلقة
حر33

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية في المملكة

درجة حراره

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

حر33

ليوم واحد .. الأرصاد تكشف عن التغيرات التي تطرأ على الحالة الجوية اليوم

0

الأرصاد: فرصة لهطول زخات من المطر يصحبها الرعد اليوم

99999999

أسبوع كامل .. الأرصاد تكشف موعد انحسار الموجة الحارة

7202319112953678220988

تطورات الموجة الحارة في الاردن