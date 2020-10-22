المملكة على موعد مع الأمطار الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية ، رائد رافد آل خطاب بأن آخر التحديثات للنماذج العددية الخاصة بتحليل طبقات الجو، تشير الى أن المملــكة ستتأثر اعتباراً من منتصف ليلة السبت / الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن وجود حوض علوي بارد فوق المنطقة.

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ولفت في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" أن ذلك متزامنا مع وجود امتداد منخفض البحر الأحمر، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مساء يوم السبت ابتداءً من المناطق الجنوبية ثم تمتد تدريجياً لتغطي خلال ساعات الليل معظم سماء المملكة.

وزاد "تتهيأ الفرصة خلال ساعات الليل المتأخرة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء محــدودة من المملكة خاصة الجنوبية منها بما فيها مدينة العقبة" .



وأضاف آل خطاب " بأن تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة ستستمر ليوم الأحد ، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع استمرار تواجد كميات من الغيوم المتوسطة والعالية تغطي معظم سماء المملكة".

وتوقّع، هطول أمطار متفرقة في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، ويرافق هذه الحالة الجوية رياح جنوبية شرقية تكون نشطة أحياناً تؤدي الى اثارة الغبار في مناطق البادية .



وتهيب إدارة الارصاد الجوية، بالمواطنين اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه والحذر من الانزلاقات ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية وان يتابعو التحديثات عن الحالة الجوية على موقع إدارة الأرصاد الجوية على شبكة الإنترنت www.jmd.gov.jo أو الاتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجويّة على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191 أو على موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK ، او عبر تطبيق الهواتف الذكية .

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