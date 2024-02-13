المملكة على موعد مع منخفض جوي الليلة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الثلاثاء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا في ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في بعض المناطق لفترات محدودة غزيرة احيانا يصحبها الرعد، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة وفجر الأربعاء في الأودية والمناطق المنخفضة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .