الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية

وصف بأسوأ خرق أمني.. كيف تجسس ضابط إسرائيلي على جيشه في حرب غزة؟

السير تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً صباح اليوم - أسماء

الصحة النيابية تناقش موضوع الرقابة على الأغذية

إصابة بتصادم 3 مركبات على طريق اربد - عمان

شهداء وجرحى بقصف مدفعي لمناطق متفرقة من قطاع غزة

سرايا القدس تنعى شهيدين من عناصرها

مدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجنديين في معارك بجنوب قطاع غزة

الثلاثاء، 13-02-2024 06:40 ص

المملكة على موعد مع منخفض جوي الليلة

رعد2


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الثلاثاء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة  في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا في ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة  وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في بعض المناطق لفترات محدودة غزيرة احيانا يصحبها الرعد، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة وفجر الأربعاء في الأودية والمناطق المنخفضة ومن خطر الانزلاق على الطرقات  في المناطق التي تشهد هطول مطري .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

تطورات المنخفض الجوي القادم الى الاردن

00

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل خاص

الأرصاد: ارتفاع الحرارة نحو 4 درجات في المملكة اليوم

00

انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن

22024420178724266668

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

البلد

الأرصاد: ارتفاع على درجات الحرارة في المملكة اليوم

أخبار متعلقة
شتاه

الأرصاد: احتمال هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة

جو

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

برد

الأرصاد: كميات من الغيوم تغطي سماء المملكة اليوم

3202330222247359554697

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء والارصاد تُحذر من الصقيع

ابراج السادس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الثلاثاء

مطر4

الأرصاد تكشف موعد انحسار المنخفض الجوي في المملكة