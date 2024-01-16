تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء والارصاد تُحذر من الصقيع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تغطي سماء المملكة يوم الاربعاء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.
ليـــلاً: الأجواء باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.
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