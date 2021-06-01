الثلاثاء 01-06-2021
الوكيل الاخباري

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انحسار الكتلة الحارة الثلاثاء

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الثلاثاء، 01-06-2021 07:29 ص

انخفاض ملحوظ على الحرارة

انحسار الكتلة الحارة الثلاثاء

هع
توضيحية


الوكيل الإخباري - تنحسر الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، الثلاثاء ، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بحيث تعود الى معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وتميل للبرودة في المناطق الجبلية العالية ، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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