الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 10-05-2021 07:50 ص

الحرارة أعلى من معدلاتها

احتمالية سقوط زخات مطرية خفيفة اليوم

زخات
أحد شوارع العاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة، الإثنين، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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