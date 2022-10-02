انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، في المملكة اليوم الأحد لتصبح حول معدلاتها العامة الى أعلى بقليل.

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ويكون الطقس معتدلا ويميل للحرارة فترة العصر، بينما يبقى حارا نسبيا في المناطق المنخفضة، مع ظهور السحب المنخفضة مع ساعات العصر على أقصى جنوب المملكة.



وتكون الرياح صباحا خفيفة متغيرة الاتجاهات، تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (15-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.



ليلاً

يكون الطقس لطيفا بوجه عام، ويميل للبرودة أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر، مع ظهور السحب المنخفضة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا.

