انخفاض قليل على درجات الحرارة السبت

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل في الحرارة السبت، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الارصاد الجوية.

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وبحسب الدائرة تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ليلا، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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