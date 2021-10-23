السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

غرفة تجارة الأردن: لا يوجد قانون ينظم تجارة الأجهزة الخلوية في الأردن

أسعار الذهب السبت 23/ 10/ 2021

الأردن الـ 25 عالميا بإصابات كورونا في المستشفيات

السعودية في طريق الكشف عن أهداف خضراء

السماعين: السعر المنطقي لتنكة زيت الزيتون في الأردن من 75 إلى 85 دينارا

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

انفجار مصنع كيماويات في الصين

وسم القوات المسلحة الأردنية يتصدر تويتر

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت 2021/10/23

انخفاض قليل على درجات الحرارة السبت

السبت، 23-10-2021 06:59 ص

انخفاض قليل على درجات الحرارة السبت

اجواء باردة


الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل في الحرارة السبت، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الارصاد الجوية.

اضافة اعلان


وبحسب الدائرة تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ليلا، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020211022840593131523

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

1020211218027115797020

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

عمان

أجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات والسهول وباردة ليلا

1020218192454511940307

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

10202117155952266661737

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الاردن اولا

أجواء لطيفة في المرتفعات والسهول الخميس

أخبار متعلقة
10202117155952266661737

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

خريف

أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

عمان 1

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

1020211022840593131523

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

102021218168393265225

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

عمان 5

أجواء معتدلة بالمناطق الجبلية وحارة في باقي المناطق الإثنين