انقلاب على حالة الطقس ومنخفض جوي وامطار غزيرة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يتأثر الحوض الشرقي للبحر الأبيض للمتوسط يوم الثلاثاء بما فيها المملكة بمنخفض جوي مصحوب بإندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من اواسط اوروبا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار في الأجزاء الغربية من المملكة، وتدريجياً ينتظم الهطول المطري لتشمل كافة مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة.



ويوم الاربعاء توالي درجات الحرارة انخفاضها لتسجل اقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية، الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد احيانا



وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية وتدريجيا تضعف فرصة الهطول بشكل عام .

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