الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 25-01-2022 07:19 م

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الليلة

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الوكيل الاخباري - هذه الليلة بمشيئة الله تعالى الاجواء شديدة البرودة في اغلب مناطق المملكة،مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ويتشكل الصقيع ويحدث الانجماد في ساعات الليل في العديد من المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات:

- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل في العديد من المناطق.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

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