تطورات المُنخفض الجوي والكتلة القطبية القادمة الى الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أشار الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريحات سابقة لموقع الوكيل الاخباري عن تأثر المملكة بمُنخفض جوي نهاية الأسبوع الحالي حيث مُتوقع أن يجلب المُنخفض أجواء باردة جداً وأمطار غزيرة خاصة شمال ووسط المملكة واجزاء من جنوب المملكة ويستمر المُنخفض حتى يوم السبت المقبل.



وأشار عقل الى أن الكتلة القطبية المُتوقعة الأسبوع القادم بدأت مراكز الطقس العالمية ترسم ملامحها بشكل أوضح على الخرائط بحيث أصبحت نسبة وصولها للمملكة مرتفعة بمشيئة الله تعالى .

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