الأحد 17-04-2022
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الأحد، 17-04-2022 11:11 ص

تطورات المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على المملكة

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الوكيل الإخباري - يطرأ نهار الأحد إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9) درجات مئوية، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض خماسيني، حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة وجافة في العديد من المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة ومغبرة بشكل عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


التحذيرات ليوم الاحد :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد المناطق، وانعدامها أحياناً في بعض مناطق البادية.


أما يوم الاثنين  تبقى المملكة تحت تأثير المنخفض الخماسيني، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الأجواء مغبرة وجافة في العديد من المناطق، وتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.


التحذيرات ليوم الاثنين : 
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد المناطق ، وانعدامها احيانا في بعض مناطق البادية.


 




 

 


 

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