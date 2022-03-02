الارصاد : أمطار رعدية غزيرة في طريقها إلى الأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الامطار في شمال ووسط المملكة قد تكون أثناء النهار في شمال المملكة ولفترة محدودة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد .



ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري تكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 70كم/س في بعض المناطق، حيث تصبح الأجواء مغبرة في العديد من المناطق مما يؤدي الى تدني واضح في مدى الرؤية الافقية خاصة في جنوب وشرق المملكة .

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