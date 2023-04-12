تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تستمر الاجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة يوم الخميس مع هطول الامطار في شمال ووسط المملكة والمناطق الشرقية، تكون غزيرة احيانا في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد .



ووفق ادارة الارصاد الجوية تضعف ليلاً فرص هطول الأمطار وتميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي وتخف سرعة الرياح مع أجواء باردة بوجه عام، والرياح غربية خفيفة السرعة.



وتحذر الادارة الخميس من خطر تشكل السيول اثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة ، خطر الإنزلاق على الطرقات مع هطول الامطار ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ،احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار .

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