تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن يوم غدٍ الأربعاء سيتعمق تأثير المنخفض الجوي على المملكة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع ان تكون هذه الهطولات في بعض الاجزاء الغربية من المملكة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

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وأضاف التقرير الذي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه: تبقى المملكة يوم الخميس تحت تاثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بين الحين والاخر في انحاء مختلفة من المملكة خاصة المناطق الغربية، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات، وتتناقص كميات الغيوم، ويتشكل الضباب في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 - 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 9، وفي مرتفعات الشراه 14 - 10، وفي مناطق البادية 20 - 8، وفي مناطق السهول 16 - 8، وفي الاغوار الشمالية 21 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية، وفقا للتقرير.



