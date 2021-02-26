الجمعة 26-02-2021
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 26-02-2021 09:32 ص

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الأحد

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وتكون الأجواء باردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في جنوب المملكة، مع احتمال ضعيف أثناء الليل لهطول أمطار خفيفة في أجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


ويطرأ انخفاض قليل على الحرارة يوم الأحد، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 - 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5، وفي مرتفعات الشراه 14 - 5، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 8، وفي الاغوار الشمالية 24 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 14 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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