الجمعة 13-08-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 13-08-2021 09:48 ص

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.


وبحسب التقرير تبقى الأجواء حتى يوم الاثنين، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراه 29 - 17، وفي مناطق البادية 36 - 22، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الاغوار الشمالية 40 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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