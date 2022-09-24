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السبت، 24-09-2022 12:06 م

تفاصيل الحالة الجوية لفصل الخريف هذا العام

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكدت دائرة الارصاد الجوية، إن أبرز معالم فصل الخريف هذا العام في المملكة هو عدم الاستقرار الجوي.اضافة اعلان


وقالت الارصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن الخريف عادة يشهد انماطا متعددة من الأجواء تتراوح بين جافة ودافئة الى حارة نسبياً وحارة، وأحيانا أجواء ماطرة وباردة نتيجة تأثر المنطقة والمملكة بأنظمة جوية، مثل: امتداد منخفض البحر الاحمر، والمنخفضات الجوية المصحوبة بجبهات هوائية باردة ودافئة.

ويعرف عن فصل الخريف أنه متقلب في درجات الحرارة حيث أن في ساعات النهار ستكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية في حين أن في ساعات الليل ستكون الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق

يُذكر أن المملكة دخلت في فصل الخريف فلكياً أمس الجمعة الموافق 23 سبتمبر والذي سيستمر فلكيا لمدة 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة.

 




 

 


 

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