الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

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تفاصيل الحالة الجوية ليومي الاربعاء والخميس

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الأربعاء، 24-11-2021 11:35 ص

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الاربعاء والخميس

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الوكيل الإخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء نهار اليوم الاربعاء ويوم غد الخميس لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول غدا الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

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بينما خلال ساعات الليل تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ولمتابعة اخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع وزارة النقل  www.mot.gov.jo أو موقع إدارة الأرصاد الجوية www.jmd.gov.jo  على شبكة الأنترنت أو على صفحات التواصل الاجتماعي FACEBOOK أو  الأتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191 ، او عبر تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER .

 

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