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الأربعاء، 29-03-2023 09:16 م

تفاصيل الحالة الجوية يومي الخميس والجمعة

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الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الخميس لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 7-8 درجات مئوية، الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

ليلاً: الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، مع ظهوركميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك  فرصة ضعيفة  ولفترة قصيرة لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من المرتفعات الجنوبية العالية .

 ويوم الجمعة تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور في ساعات الصباح  كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة،  والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

ليلاً:  الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية غربية خفيفة السرعة.

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