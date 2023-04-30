تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً: الاجواء باردة في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



⛔ التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .

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