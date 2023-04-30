الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يعلن عن دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

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وقفة برام الله للمطالبة بلم شمل العائلات

ولي العهد: ممتن لجميع الآراء والأفكار التي قُدمت في منتدى تواصل

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الأحد، 30-04-2023 04:34 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً: الاجواء باردة في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

⛔ التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية .

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