تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء مختلفة من المملكة .



ليـــلاً: الاجواء مائلة للبرودة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرارظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتبقى فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة.



التحذيرات:

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- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.