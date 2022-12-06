تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام في أغلب المناطق ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتكون الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق بوجة عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
⛔ التحذيرات:
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية.
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