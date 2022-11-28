أمطار غزيرة يصحبها الرعد والبرد في طريقها إلى المملكة

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وهنالك فرصة في ساعات الليل المتأخرة لسقوط زخات خفيفة من المطر في اقصى شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



أما يوم الثلاثاء نهارا تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة تكون غزيرة احيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد، وتتهيأ الفرصة أحيانا لتساقط زخات من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ليلاً: الاجواء غائمة جزئيا، وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تساقط زخات من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الثلاثاء

-خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة.

-خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

-خطر تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار .

-خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

