تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتكون الأجواء مائلة للبرودة ليلا في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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