تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء- تحذيرات

الوكيل الاخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية إن يوم الثلاثاء نهاراً يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الثلاثاء:

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

