تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تسود المملكة رياح جنوبية شرقية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤدي الى إرتفاع ملحوظ على درجات الحرارة حيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، لتصبح الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، و دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تنشط الرياح على فترات مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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