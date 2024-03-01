الارصاد : كتلة هوائية باردة وامطار بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاحد القادم انخفاض ملموس على درجات الحرارة نتيجةً لتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



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التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.