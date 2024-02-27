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الثلاثاء، 27-02-2024 06:24 ص

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة

رعد2


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر تدريجيا مع ساعات الظهيرة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي لذا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد احيانا، كما ويتوقع ان تشهد اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية زخات من المطر ولفترة قصيرة،  والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


ونوهت أن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شرقية معتدلة الى خفيفة السرعة.

وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


 




 

 


 

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