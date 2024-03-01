تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء مغبرة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر .

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التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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