تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، الأجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات متأخرة من الليل تساقط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



⛔️ التحذيرات :

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية .

- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار .

اضافة اعلان