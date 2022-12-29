الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 29-12-2022 04:43 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتكون الاجواء ليلاً باردة في العديد من المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

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