الجمعة 31-03-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 30-03-2023 10:20 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية.

⛔️ التحذيرات :
-  خطر تدني مدى الرؤية الافقية اثناء النهار بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية .
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض
- خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة.

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