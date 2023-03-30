تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، وباردة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية.



⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية اثناء النهار بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية .

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض

- خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة.

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