الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

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تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الخميس، 27-07-2023 04:47 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - انخفاض طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة.
- عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.
- عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.
- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

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