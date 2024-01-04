تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة محدودة في اجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية .

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التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و بعض مناطق البادية و السهول .

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.