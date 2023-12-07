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الخميس، 07-12-2023 06:26 م

الارصاد : أمطار ليل الجمعة

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الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الجمعة ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في اغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة .

ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة واجزاء محدودة من مناطق البادية الشمالية الشرقية .

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