الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 03-05-2023 07:08 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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 الوكيل الاخباري - يطرأ إرتفاع على الحرارة، الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئه في في الاغوار والبحرالميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة  في مناطق البادية.

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