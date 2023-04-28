تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة حيث يطرأ انخفاض اخر وملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية ؛ الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة في اغلب المناطق، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد احيانا ولفترة محدودة إلى اجزاء من المناطق الوسطى الغربية ، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



⛔ التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية .

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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