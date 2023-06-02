الجمعة 02-06-2023
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الجمعة، 02-06-2023 08:55 ص

تفاصيل المنخفض الجوي الخماسيني الذي يؤثر على المملكة اليوم

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الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء مغبرة في العديد من المناطق، وحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، ويتوقع سقوط زخات من المطر بمناطق مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ السبت، درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ويطرأ الأحد، انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

 




 

 


 

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