السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 16-07-2022 11:45 ص

حالة الطقس المتوقعة ليومي السبت والاحد

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الوكيل الإخباري- يوم السبت نـهــــاراً تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، الأجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


اما غداً الاحد  يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات أثناء النهار .

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