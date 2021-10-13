درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل الأربعاء

الوكيل الإخباري - تكون درجات الحرارة، الأربعاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شرق الأردن، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفق دائرة الارصاد الجوية.

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وفي ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم المتوسطة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وقالت دائرة الأرصاد، إن الأجواء تكون معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، الخميس، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.