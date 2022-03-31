الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 01:23 م

درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات الجمعة

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء نـــهـــار الخميس   ربيعية دافئة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة. 

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ليــــــــــلاً:  الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح  شرقية خفيفة السرعة.


أما يوم الجمعة يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي  (7-9) درجات مئوية، الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار

التحذيرات ليوم الجمعة :
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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