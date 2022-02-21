الإثنين 21-02-2022
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الإثنين، 21-02-2022 05:49 م

راصد جوي : كتلة قطبية شديدة البرودة تزور المملكة الأسبوع القادم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مامون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية  انه يتم مراقبة كتلة قطبية شديدة البرودة الأسبوع القادم ربما تزور المملكة وتجلب الأجواء الباردة جدا والأمطار الغزيرة .

ووفق عقل انه ترتفع معها فرص تساقط الثلوج فوق مرتفعات المملكة بمشيئة الله وسيتم تزويدكم بآخر تطورات الكتلة القطبية عبر موقع الوكيل الاخباري خلال الأيام القادمة بمشيئة الله . 

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