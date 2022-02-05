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السبت، 05-02-2022 11:29 ص

تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

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وأوضح آل خطاب اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أن المناطق الوسطى في المملكة شهدت أعلى هطول مطري خلال المنخفض الحالي حيث بلغت كمية الهطول في منطقة حدائق الحسين 35 ملم يليها منطقة القويسمة بكمية 22 ملم.


وحول المناطق الشمالية أضاف أن أعلى هطول مطري كان في محافظة إربد بكمية 13 ملم ويليها الباقورة 11 ملم.


وسجلت منطقة الربة أعلى هطول مطري في المناطق الجنوبية بكمية 26.2 ملم ويليها الطفيلة 9.8 وفق آل خطاب.


وتبقى الأجواء باردة جداَ، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة تكون غزيرة أحيانا في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد.


 




 

 


 

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