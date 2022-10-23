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الأحد، 23-10-2022 05:31 م

شاهد بالفيديو ... تساقط البرد بكثافة في اربد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تساقطا كثيفا للبرد في بلدة كفريوبا بمحافظة إربد.

بدورها قالت ادارة الارصاد الجوية ان الأجواء تكون مساء اليوم مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، ومع ساعات الليل  تتكاثر كميات من الغيوم وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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