شاهد : بدء تساقط الثلوج في الاردن - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد بعض المناطق في وادي موسى والشوبك تساقطات خفيفة للثلج، تزامنًا مع الحالة الجوية التي تتأثر بها المملكة منذ صباح اليوم.



وفي وقت سابق توقع الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري أن تكون هناك فرصة جيدة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية ( الشراه ) والمناطق الشرقية من المملكة وذلك ليلة الأثنين على الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .



وحذر عقل من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في مناطق مُختلفة من المملكة خلال تأثير المُنخفض الجوي المُتوقع .

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