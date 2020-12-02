فرصة لأمطار غزيرة اليوم

الوكيل الإخباري- تسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، الأربعاء، مع وجود فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، حيث يتوقع خلال ساعات الفجر والصباح الباكر أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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كما ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في المناطق الشرقية.

ليــلا:

في ساعات المساء، تضعف فرصة الهطولات وتتناقص كميات الغيوم وتميل الأجواء إلى الاستقرار، لتسود أجواء باردة بوجه عام، ويتوقع أن يتشكّل الضباب في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

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