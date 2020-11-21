فرصة لسقوط الأمطار .. السبت

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل، السبت، على درجــات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة ، مع بقاء الفرصة لهطـــول زخات متفرقة من الأمطار في شمال واجزاء محدودة من المناطق الوسطى من المملكة ، وفي ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء الى الاستقرار تدريجيا ، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجويــة .

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ليــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الاجواء باردة في اغلب المناطق ولطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح غربية خفيفة السرعة .



