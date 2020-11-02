الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

الإثنين .. فرصـة لأمطار غزيرة

في اقل من اسبوع ثلاثة مسؤولين اردنيين يصابون بكورونا

مدعوون للامتحان التنافسي لوظيفة طبيب - أسماء

الحموري للوكيل : 90 اصابة بكورونا في العناية المركزة بمستشفيات القطاع الخاص

مسؤول ملف كورونا للوكيل : لا صحة لما يشاع حول تشخيص خاطئ لوفيات كورونا

جمعية الفنادق تدعو المنشآت الفندقية لإغلاق نوادي اللياقة والمسابح

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

المستقلة للانتخاب : قرار منع المقرات الانتخابية طُبق منذ لحظة صدوره

إحالة 5 مترشحين للمدعي العام لمخالفتهم أوامر الدفاع

لبنان تسجل 6 وفيات و1389 إصابة جديدة بكورونا




الإثنين، 02-11-2020 06:26 ص

مصحوبة بالرعد

الإثنين .. فرصـة لأمطار غزيرة

وك
العاصمة عمّان


الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، الإثنين ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان
 

كما ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط حبات البرد لفترات زمنية قصيرة وفي مناطق محدودة من المملكة.

 

ليـــلا:

وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تقل كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في مناطـق البادية.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202025145713657342993

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

220197122544502398944

شاهد بالفيديو .. المملكة تشهد تساقطا غزيراً للامطار والبرد

امطار

فرصة لتساقط الأمطــار والبَرد اليوم

320205131624650050658

انقلاب على الاجواء الصيفية وسيول متوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة

1020203091819822973385

المملكة على موعد مع الامطار غداً والارصاد تحذر

نخ

انخفاض على درجات الحـرارة

أخبار متعلقة
10202025145713657342993

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

220197122544502398944

شاهد بالفيديو .. المملكة تشهد تساقطا غزيراً للامطار والبرد

1220192611351817424978

الارصاد : أمطار وبرد وبرق غداً - تحذيرات

اك

فرصــة لسقوط الأمطــار اليوم

65511342358ce29b0dbcc0117585319-scaled

طقس معتدل الحرارة في مناطق المملكة اليوم

ز

انخفاض طفيف على الحـرارة