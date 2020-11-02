الإثنين .. فرصـة لأمطار غزيرة

الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، الإثنين ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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كما ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط حبات البرد لفترات زمنية قصيرة وفي مناطق محدودة من المملكة.

ليـــلا:

وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تقل كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في مناطـق البادية.



